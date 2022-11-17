Rize İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri E.T., H.S. ve M.Y. isimli şahısların Rize il merkezinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesindeki 2 ayrı adresine yaptığı operasyon neticesinde, 687 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 8 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 18 adet tabanca fişeği, 4 adet tabanca kabza kapağı, 3 adet tabanca icra yayı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan H.S isimli şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler para cezası kesilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.