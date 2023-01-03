Ordu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda yapılan aramaad 150 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.