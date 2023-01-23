Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 47 adet uyuşturucu hap, 2 adet elektronik terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alındı. 21 Ocak günü İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şahıs uyuşturucu hap alışverişi yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan haklarında işlem başlatılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de uyuşturucu hap alışverişi esnasında jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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