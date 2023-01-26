Aydın’ın Efeler ve Söke ilçelerinde uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen devriyede 2 şüpheli yakalandı.

Aydın’ın Efeler ve Söke ilçelerinde uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen devriyede 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler Kuyulu Mahallesi’nde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen B.P. isimli şahıs yakalanırken, yapılan aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Söke ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki devriye esnasında ise yakalanan B.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüphelinin de sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.