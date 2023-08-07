Aydın’da uyuşturucuya yönelik uygulama gerçekleştiren jandarma ekipleri, toplamda 31 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 4-5 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 51 ekip ve 163 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 31 şüpheli yakalanırken, aramalarda 512 gram kubar esrar, 97 kök kenevir bitkisi, 9 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.