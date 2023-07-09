Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde köpek timi ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 2 şüpheli şahsın üzerinde 19,08 gram esrar ve esrar öğütücü ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.