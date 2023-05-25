Aydın’ın Söke ilçesinde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine yapılan baskında 11 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Söke ilçesi Serçin Mahallesi’nde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, ikamete yapılan baskında 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 80 gram esrar ve 11 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.