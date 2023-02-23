Samsun’da jandarmanın evine yaptığı baskında kokain, skunk, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen şahıs, gözaltına alındı.

Samsun’da jandarmanın evine yaptığı baskında kokain, skunk, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen şahıs, gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ü.Ö.’ye ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada; 4 gram kokain, 12 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.Ö. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.