Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu imalathanesine baskın yapan jandarma ekipleri 1 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinde C.T. isimli şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, gerçekleştirilen baskında C.T. isimli şüpheliyi yakaladı. İkamette yapılan aramada uyuşturucu madde üretmek amacıyla nemölçer, fan, regülatör ve elektrikli pompa ile birlikte 546 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 96 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.T. hakkında adli işlem başlatıldı.