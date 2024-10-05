Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki değişim birimler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim ve öğretim gören öğrencilere yönelik eğitici bilgilendirme yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması kapsamında, Rektörlük ile koordine edilerek Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Timi (HAYDİ) ekipleri tarafından stantlar açılarak öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Açılan stantlarda, Jandarmanın tanıtımı, KADES uygulaması, motosiklet sürücü ve yolcuları için kask ve koruyucu ekipmanların önemi, hız ve alkolün araç kazalarına etkisi, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, sosyal medya kullanımı konularının üzerinde durulmuş, ayrıca Muğla İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan araç ve malzemelerin tanıtımı yapıldı.