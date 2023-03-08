Aydın’ın Bozdoğan, Didim, Efeler, Karacasu, Koçarlı ve Kuyucak ilçelerinde 92 traktör sürücüsüne, jandarma tarafından güvelik eğitimi verildi.

Aydın’ın Bozdoğan, Didim, Efeler, Karacasu, Koçarlı ve Kuyucak ilçelerinde 92 traktör sürücüsüne, jandarma tarafından güvelik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri traktör sürücülerine yönelik ROPS ve reflektör kullanımının önemi konularında güvenlik eğitimi gerçekleştirdi. Bu çerçevede Bozdoğan, Didim, Efeler, Karacasu, Koçarlı ve Kuyucak ilçelerinde 92 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.