Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarım araçları ve traktör sürücülerine eğitim verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Timleri tarafından 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde Jandarma sorumluluk sahasında 4 bin 88 traktör ve tarım aracı sürücüsüne eğitim verildi. Eğitimlerde “Reflektör Tak Görünür Ol” projesi çerçevesinde Muğla Valiliğ’inden temin edilen 500 çift toplamda bin reflektör traktör römorklarına takıldı. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.