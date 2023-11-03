Kırıkkale’de jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda bin yıllık olduğu değerlendirilen 3 adet İncil ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Y.K. isimli şahsın tarihi eser bulundurduğu istihbaratını alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Y.K.’nın üzerinde bin yıllık olduğu değerlendirilen 3 adet İncil ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.