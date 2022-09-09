Çelikhan’da kadınlar istihdam edilecek

Çelikhan’da kadınlar istihdam edilecek

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar başlattı. A.K.’nin Melikgazi ilçesinde bulunan ikametinde arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 adet sikke ele geçirdi.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 550 adet sikke ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.