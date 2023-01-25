Çorum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalanırken, çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalanırken, çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin ’kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele’ çalışmaları çerçevesinde, il merkezinde 3 kişinin tarihi değeri bulunan eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şahısları bir süre takip ettikten sonra operasyon düzenleyen KOM ekipleri, şüphelilerin üstlerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda 42 adet sikke, 2 adet yüzük, 2 adet kolye ucu, 2 adet metal nesne, 1 adet figür başı, 1 adet aslan figürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.