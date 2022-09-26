Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri piyasaya süreceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda 133 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan heykel şeklinde obje ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, B.K. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli’de jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 133 sikke ele geçirildi.

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