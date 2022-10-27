Gümüşhane’de Jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 338 adet sikke, 83 adet tarihi obje ile birlikte çok sayıda silah ve kılıç ele geçirildi.

Gümüşhane’de Jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 338 adet sikke, 83 adet tarihi obje ile birlikte çok sayıda silah ve kılıç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçede ikamet eden M.B., M.Ü., A.U. isimli şahısların kültür varlığı ticareti yaptığı ve suça konu malzemeleri evlerinde sakladığı tespit tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından jandarma ekipleri tarafından şahıslara ait ev ve işyerlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda şahıslara ait ev ve işyerinde 338 adet sikke, 83 adet tarihi obje, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan tabanca, 4 adet kama, 1 adet parçaları ile sütun, 1 adet çömlek ve altlığı, 4 adet kılıç, 2 adet mavzer, 2 adet metal dedektörü, 178 adet 9mm çapında fişek, 5 adet kurusıkı tabanca, 354 adet muhtelif çap ve miktarda fişek, 3 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, ele geçirildi.

Operasyonun ardından Şiran Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli tahkikata başlanırken, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.