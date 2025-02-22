Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, GAPTARIM fuarında bilgilendirme standı açarak vatandaşları suç ve suçlulara karşı uyardı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, 15’incisi gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık (GAPTARIM) Fuarı’nda stant açtı .

Fuar alanında bulunan katılımcılara trafik timleri tarafından trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde KADES tanıtımı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından da internet dolandırıcılarına karşı siber dolandırıcılık olayları ve korunma yöntemleri hakkında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.