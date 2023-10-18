DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekiplerin 1 hafta içinde yaptığı uygulamalarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde; 1 gram kokain,30 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin, 27 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet bıçak, 1 adet muşta, 14 yasa dışı göçmen ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılan 1 şüpheli tutuklanırken uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 25 kişi, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyen 4 şüpheli hakkında adli tahkikat yapıldı.