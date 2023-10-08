Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan şok huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, 55 araca 102 bin 475 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-7 Ekim tarihlerinde adli makamların koordinesinde şok huzur-güven uygulaması yaptı. Jandarma ekiplerinin 20 ayrı noktada toplam 192 personel ile icra ettiği uygulamada 6 bin 793 şahıs ile bin 823 araç sorgulandı. 55 araca 102 bin 475 TL cezai işlem uygulanarak, 6 araç trafikten men edildi. Ayrıca çeşit suçlardan aranan 17 şahıs yakalanarak, 12 şahsa adli işlem uygulandı. Yapılan aramalarda 25 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 20 gram bonzai, 7 adet captagon hap ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.