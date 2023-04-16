Antik kent ve ören yerleriyle adeta açık hava müzesi konumunda bulunan Aydın’ın Koçarlı ilçesindeki sit alanlarında jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri kültür varlıklarının korunması adına gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla ekipler, Koçarlı ilçesinde bulunan Tekaser Kalesi, Amyzon Harabeleri gibi sit alanlarında denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Sit alanlarının özellikle definecilere karşı korunması adına yürütülen çalışmaların yıl boyunca süreceği öğrenildi.