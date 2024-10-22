Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında silah ve mühimmat ticareti yaptığı yönünde bilgi elde edinilen E.Ç.’nin sürücülüğünü yaptığı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 43 adet tabanca mermisi ve 13 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.