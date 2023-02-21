Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince apılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer İlçesinde ikamet eden E.C. ve İ.M. simli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince apılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer İlçesinde ikamet eden E.C. ve İ.M. simli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada; bir miktar esrar ve kenevir tohumu ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ile ilgili iki şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı.