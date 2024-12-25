Tokat’ta yapılan araç aramasında ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kaçak içki ele geçirilirdi.

Zile Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kireçli Köyü girişinde yapılan önleme aramasında N.S. (52) isimli şahsın 60 AAP 719 plakalı aracında ruhsatsız bir tabanca ile çok sayıda kaçak içki ele geçirdi. Aramada, 7.65 mm çapında bir ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği ile farklı markalarda 20,7 litre içki ele geçirildi. Şüpheli N.S., nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.