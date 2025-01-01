Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında 700 litre sahte alkol ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca alkollü içki kaçakçılığı ve sahte içki ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda ekipler, M.M., S.S. ve F.İ isimli şüphelilerin sahte alkol ürettiği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından şüphelilerin ikametlerinde, bağ ve bahçelerinde yapılan aramalarda toplamda 700 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.