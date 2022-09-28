Denizli’de jandarma ekipleri tarafından Serinhisar ve Sarayköy ilçelerinde yapılan operasyonda çok sayıda sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Denizli’de jandarma ekipleri tarafından Serinhisar ve Sarayköy ilçelerinde yapılan operasyonda çok sayıda sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkolün önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Serinhisar ve Sarayköy ilçelerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 148 şişe sahte bandrollü viski ve 1 şişe sahte bandrollü rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Ekipler ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına aldı.