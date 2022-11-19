İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonla kuyumculara sahte altın veya gramajıyla oynanmış altın satarak dolandırmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Şahısların üst aramalarında 20 adet sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 adet sahte çeyrek altın ile 32 bin TL satıştan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan 2’si kadın 1’i erkek toplam 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. A.Ş. isimli erkek şahsın Karaman ilinde yaklaşık 2 ay önce aynı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonla kuyumculara sahte altın veya gramajıyla oynanmış altın satarak dolandırmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Şahısların üst aramalarında 20 adet sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 adet sahte çeyrek altın ile 32 bin TL satıştan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan 2’si kadın 1’i erkek toplam 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. A.Ş. isimli erkek şahsın Karaman ilinde yaklaşık 2 ay önce aynı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimliği belirsiz şahısların sahte altın veya gramajı düşürülmüş altınları İstanbul ilinde satacağı bilgisini aldı. Alınan bilgi çerçevesinde harekete geçen ekipler; önce şahısların kullandığı aracı, sonrasında araç sahibinin kimlik bilgilerini belirledi. A.Ş. isimli şahıs üzerine kayıtlı olduğu belirlenen aracın yapılan sorgulamasında Silivri ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

JASAT ekiplerince, şahsın fotoğrafına erişildi ve gidebileceği kuyumculara tek tek dağıtıldı. Şüphelilerin kullandığı aracın bir kuyumcunun önünde park halinde görülmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Söz konusu 3 şüpheli kuyumcudan sahte altın bozdururken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında; 20 adet sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 adet sahte çeyrek altın ile 32 bin TL satıştan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. 2’si kadın 1’i erkek 3 şüphelinin “Yeni evliyim. Düğünümde takılan altınlarımı bozduracağım” diyerek ellerindeki sahte altınları kuyumculara satarak dolandırdıkları anlaşıldı.

Yakalanan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, A.Ş. isimli erkek şahsın Karaman ilinde yaklaşık 2 ay önce aynı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.