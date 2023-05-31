Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Ağçaşar Köyünde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 4 adet şarjör ve 236 adet 7,65 mm ve 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 1 adet şarjör ve 58 adet 12 calibre fişek ile 24 adet 7,62 mm Kalaşnikof tüfeğine ait fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.