B.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Karakuyu Mahallesinde ikamet eden B.K.’nin evinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet 9 mm tabanca fişeği ve 23 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

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