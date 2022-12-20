Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaları azaltmak için gece fark edilmeyi sağlayan reflektörlü yelek dağıttı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaları azaltmak için gece fark edilmeyi sağlayan reflektörlü yelek dağıttı.

“Reflektif Yelek Giy Görünür Ol” kampayası kapsamında Çamlıyayla ilçesinde Trafik Jandarması tarafından durdurulan motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı.

Ayrıca Trafik Jandarması tarafından sürücülere akşam saatlerinde reflektörlü yelek giymenin zorunlu olduğu, kask ve koruma gözlüğünün önemi hakkında uyarılarda bulundu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından kazaları en aza indirmek amacıyla bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.