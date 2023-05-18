Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından traktör römorklarında reflektör ve tepe lambası olmayanlar uyarıldı.

Merkeze bağlı Yalnızçam köyünde bulunan köylüler ile görüşen Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sürücülere reflektör uyarısı yaptı. Traktör üzerinde sarı ikaz tepe lambası ve römorklarda reflektör bulunmayan traktörler kontrol edilerek, kanunlar gereği şoförlerin uyması gereken kurallara uyması gerektiğini ifade edildi.

Yalnızçam köyünde, 23 traktör sürücüsüne traktör kullanımı eğitimi de verilerek reflektör ve el broşürü dağıtımı yapıldı. Ekipler, Sürücüleri sorumluluk bölgelerindeki yollarda meydana gelen traktör kazalarına dikkat çekerek, bu kazaları azaltma yönünde sürücü faktörünün etken olduğu, özellikle fren sistemlerinin açık konumda bulundurulmaması gerektiğine dikkat çekildi. Ekipler, ’’Traktörlerin ulaşım aracı olarak değil de tarımda yük taşıma aracı olarak kullanılmasının kazalarda can kaybının önleyeceğini reflektörsüz ve ışık donanımı eksik traktörün karayolunda seyreden diğer sürücüler için ölümcül kaza sebebidir. Jandarma Trafik tim komutanlığı olarak Reflektör denetimlerin bundan sonrada devam edeceği ve tüm sürücülerin kurallara uymalarını istiyoruz’’ denildi.