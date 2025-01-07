Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince EİT Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kış oyunları etkinliği dolayısıyla Palandöken Kayak Merkezi’nde bir dizi tedbir alındı.

Erzurum’un Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri 2025 Turizm Başkenti seçilmesi dolayısıyla 06-12 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kış Oyunları kapsamında; Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 Jandarma Arama ve Kurtarma Timi, 2 Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, 2 Jandarma Arama ve Kurtarma Köpek Timi, 2 Jandarma Bomba Arama Köpek Timi, 2 Jandarma Asayiş Komando Timi, 3 Jandarma Trafik Timi ve 4 Jandarma Asayiş Timi ile gerekli emniyet tedbirleri alınacağı belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada ilde düzenlenecek tüm etkinliklerde emniyet ve asayiş hizmetleri kesintisiz olarak yürütüleceği, vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmesi için azami gayret gösterileceği ifade edildi.