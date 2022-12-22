Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir otomobilde çeşitli uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir otomobilde çeşitli uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırmalarda bir araçta uyuşturucu bulundurulduğunu belirledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı araştırma başlatan ekipler plakası belirlenen aracı takibe aldı. KGS görüntülerinden aracın nerede olduğunu tespit eden jandarma ekipleri araca seyir halinde iken fiziksel takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından kent merkezinde operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri araçta bulunan Barış A. (25), Burak K. (23) ve İlhami Mert S. (22) isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta Yalman isimli hassas burunlu narkotik detektörü köpek ile arama yapan jandarma ekipleri 6 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.