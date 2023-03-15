Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından yürütülen ’Jandarmadan Ormandaki Kuşlara Yuva’ faaliyeti çerçevesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanlara kuş evleri asıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca tarafından ’Jandarmadan Ormandaki Kuşlara Yuva’ faaliyeti çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangınlarından zarar gören alanlara, üzerinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı logosu bulunan ’kuş evleri’ asıldı. Çevrede gerekli kontrolleri yapan jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için besleme çalışması yaparak, bölgedeki vatandaşları çevre, doğa ve hayvan sevgisi, karşı karşıya olunan kuraklık tehlikesi ve buna bağlı orman ile anız yangınlarına karşı daha hassas ve özverili olmaları konularında bilgilendirilerek farkındalık oluşturması için de bilgilendirici broşürler dağıttı.