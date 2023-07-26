Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bektaş ve Kulakkaya yaylalarında çevre bilincinin geliştirilmesi adına bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Dereli İlçesi Bektaş ve Kulakkaya yaylalarında orman yangınlarının önlemesi, çevrenin ve ekolojik dengenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında ormanlık alanlarda ateş yakılmasının önlenmesi için faaliyet icra edilmiştir” denildi.