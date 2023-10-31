Mersin’de korku, baskı ve şiddet kullanarak silahlı tehdit, kasten yaralama, zorla alıkoyma ve yağma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde 1 şahsı silah zoru ile kaçırarak alıkoyup darp eden, mağdurun kredi kartı ile banka kartlarını gasp ederek hesaptaki paraları kendi hesaplarına aktaran, cep telefonu ve otomobilini gasp eden suç örgütünü yakalamak amacıyla harekete geçen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Mersin ve Düzce’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.