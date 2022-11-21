Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi uygulaması gerçekleştirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya Bin 208 Jandarma personeli katılırken, 5 bin 818 şahıs sorgulandı. 193 okul, 688 okul çevresindeki umuma açık yer, 108 metruk bina ile 661 okul servis aracı kontrol edildi.

Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanırken, 19 şahsa ve 31 okul servis aracına cezai işlem uygulandı.