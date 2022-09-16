2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte harekete geçen Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 146 okul servisinde denetim gerçekleştirdi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte harekete geçen Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 146 okul servisinde denetim gerçekleştirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı 12 Eylül Pazartesi gününden bu yana okul servislerinde denetim gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri, Keşan’da 45, Uzunköprü’de 35, Enez’de 26, Havsa’da 14, merkez ilçede 12, Meriç’te 7, İpsala’da 5 ve Lalapaşa’da 2 olmak üzere 146 okul servisinde denetim gerçekleştirdi. 12 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. Denetimler eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.