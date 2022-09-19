Antalya’da jandarma ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresinde denetimde bulundu.

Antalya’da jandarma ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresinde denetimde bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması” yapıldı. 890 ekip, 2 bin 705 personelin katılımı ile bin 170 uygulama noktasında icra edilen faaliyetler sonucunda 19 bin 70 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı. Öte yandan 2 bin 394 umuma açık yer ve park bahçe 506 metruk bina, bin 254 okul çevresi, alkol ve özellikle açık paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler de gün boyunca denetlendi.