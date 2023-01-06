Afyonkarahisar’da jandarma tarafından özellikle okul çevrelerinde trafik kazalarını en aza indirmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirme çalışması devam ediyor.

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından özellikle okul çevrelerinde trafik kazalarını en aza indirmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirme çalışması devam ediyor.

Eğitim çalışması çerçevesinde Işıklar Ortaokulu ve Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 6 öğretmen ve 92 öğrenciye jandarma trafik ekipleri tarafından jandarmanın trafik görevi, görev alanı, personel seçimi, trafik kazalarına müdahale, trafik suçlarına müdahale, trafik suçu işleyenlere yapılacak işlemler hakkında eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı çocuk ve gençlere yönelik, trafik kurallarına farkındalık oluşturmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.