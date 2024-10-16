Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde 260 öğrenciye Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Kocasinan ilçesine bağlı Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 260 öğrenciye Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

Düzenlenen faaliyette öğrencilere trafik bilincini oluşturmak amacıyla karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda eğitim verildi.