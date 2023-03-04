Şırnak’ın Beytüşşebap ilçe jandarma karakol komutanlığına bağlı trafik birimleri ilçe genelindeki köy okullarında eğitimler veriyor. İlçeye bağlı Pirinçli köyü ilk ve orta okulunda yüzlerce öğrenciye trafik eğitimi verildi. Trafik kuralları ve genel kurallar konularını ele alan seminer, 2 ders boyunca okul bahçesinde sürdü.

Cizreli kadınlar, depremzede çocuklar için seferber oldu

Cizreli kadınlar, depremzede çocuklar için seferber oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde jandarma personelleri köy okullarında trafik eğitimi veriyor. Her hafta bir köy okulunda eğitim veren trafik jandarma ekipleri takdirleri topluyor.

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