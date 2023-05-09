Muğla il Jandarma Komutanlığı Karayolu Trafik Güvenliği haftası etkinlikleri çerçevesinde okullarda öğrencilere yönelik eğitici çalışmalar yürütüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe Dumlupınar İlkokulunda Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 52 anasınıfı, 630 ilkokul, toplam 682 öğrenciye Mobil Trafik Eğitim Aracı ile parkur üzerinde Trafik Güvenliği eğitimi verdi.

Hafta öncesi düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren 40 bisiklet kullanıcısı öğrenciye ise Reflektif Yelek hediye edildi. Etkinlikte öğrencilere çeşitli promosyonlar dağıtılırken, okulda eğitim gören Özel Öğrencilere trafik sloganları içeren tişört ve şapka hediye edildi.