Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okullarda öğrencilere mesleki tanıtım programları yapıyor.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı görev bölgesinde yer alan okullarda mesleki tanıtım faaliyeti yaptı.

Eğitim gören lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen programda öğrencilere, “Jandarma Mesleğinin Tanıtımı, 6284 S.K., Elektronik Kelepçe, KADES Uygulaması, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ile Siber Suçlarla Mücadele" konularında tanıtım filmi izlettirildi. Ayrıca öğrencilere bilgilendirme broşürü dağıtılarak yüz yüze de merak edilen konularda bilgilendirme yapıldı.