Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Adaklı ilçesindeki okulları ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kıyafet hediye etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Adaklı ilçesindeki okulları ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kıyafet hediye etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Adaklı ilçesine bağlı Aktaş, Çiçekli, Çatma, Erbaşlar, Doğankaya, Çomak, ve Elmaduzu köylerindeki okulları ziyaret etti. Okul ziyaretlerinde öğrencilerle vakit geçiren jandarma personeli, daha sonra öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve kıyafet etti.

Öğrenciler, jandarma personeline teşekkür etti.