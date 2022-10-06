Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilere hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme etkinliği yapıldı.

Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilere hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme etkinliği yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Yenice ilçesi Yortan Beldesinde bulunan Yortan İlk ve Ortaokulu öğrencilerine HAYDİ uygulaması, hayvan hakları ve hayvan sevgisinin aşılanması maksadıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkinlik fotoğraf çekimi ile son bulurken etkinlikte yer alan eğitimli kurt köpeği çocukların ilgi odağı oldu.