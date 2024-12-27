Aksaray’da okulları gezerek öğrencileri ziyaret eden jandarma ekipleri güvenli ve bilinçli internet kullanımıyla ilgili eğitim veriyor.

“Güvenli Okul, Güvenli Gelecek” projesi çerçevesinde ilçe, belde ve köy okullarını ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri öğrencilere bilinçli ve güvenli internet alanında eğitimler veriyor. Çocukların internete olan bağlılıklarını en aza indirebilmek ve interneti bilinçli kullanmalarını sağlamak, sanal ortamdan gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlara karşı kendilerini savunabilecek olgunluğa erişmelerini mümkün kılmak amacıyla verilen eğitimlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı öğrencilere anlatılıyor. Eğitimlerde jandarmayla hoş vakit geçiren öğrenciler merak edilen soruları da sorarak jandarma ekiplerinden öğreniyor.