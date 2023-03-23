Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki 2 okulda öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı “Trafik Dedektifleri” projesi çerçevesinde Çifteler ilçesindeki Gazi ve Eylül ilkokullarında trafik eğitimi verildi. Toplamda 146 öğrenci ve 10 öğretmene emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş ile trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitime katılan öğrenciler, “Trafik Dedektifi” unvanı alarak, trafik güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeleri ve kurallara uymayan yakınlarını uyarmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.