Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silah satıcılarına yönelik düzenlenen "narkogüç" operasyonunda gözaltına alınan 66 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca 635 personelin katılımıyla 13 ilçede 66 adrese eş zamanlı "narkogüç" operasyonu gerçekleştirildi. 66 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 66 şüpheli kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde hassas burunlu köpeklerin de yer aldığı aramalarda, dolap içerisi, kanepe altı, ahır ve odunluk alanlar didik didik arandı. Aramalarda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 tabanca, 17 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 500 gram esrar, 100 gram sentetik uyuşturucu, 50 kök kenevir, 41 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7’si, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde düzenlenen yol uygulamalarında, 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.