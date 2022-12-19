Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri Menteşe Ortaköy Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltikoğlu İlköğretim okulunda eğitim ve öğretim gören öğrencilere ‘Trafik kuralları’ konusunda seminer verdi. Verilen seminer sonrası minik öğrencilere trafik kurallarını içeren kitapçık dağıtıldı.

Çağrı merkezi, çözüm köprüsü olmaya devam ediyor

Çağrı merkezi, çözüm köprüsü olmaya devam ediyor

MUĞLA (İHA) – Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe Jandarma Trafik timleri tarafından ilköğretim okullarda trafik kuralları hakkında eğitimler veriliyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.